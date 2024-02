Nach Vorwürfen: Italiens Kultur-Staatssekretär Sgarbi tritt zurück

Der italienische Kulturstaatssekretär Vittorio Sgarbi hat seinen Rücktritt angekündigt. Gegen den Rechtspolitiker läuft eine strafrechtliche Untersuchung wegen angeblicher Geldwäsche und Diebstahl eines Gemäldes. „Ich trete mit sofortiger Wirkung als Staatssekretär zurück und werde Premierministerin Giorgia Meloni in den nächsten Stunden informieren“, erklärte der 71-jährige Kunsthistoriker am Freitag in Mailand.

Im Oktober hatte die italienische Kartellbehörde eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, ob hohe Beträge, die der Kunstkritiker bei verschiedenen öffentlichen Auftritten verdient haben soll, mit seiner Stellung in der Regierung vereinbar sind und ob seine Tätigkeit als Kulturexperte im privaten Sektor möglicherweise einen Interessenskonflikt darstelle.