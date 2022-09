Nach Ukraine-Statement: Konzerte von Roger Waters abgesagt

Die Tauron Arena im polnischen Krakau hat Konzerte des Pink-Floyd-Mitbegründers Roger Waters abgesagt, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Zuvor hatten Kommentare des Künstlers über den Krieg in der Ukraine für Kritik gesorgt. Waters hätte im April 2023 in Krakau auftreten sollen.

Polnische Medien hatten laut Reuters dagegen Stellung bezogen, nachdem Waters einen offenen Brief an Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, geschrieben hatte. In diesem habe er sie dazu aufgefordert, Wolodymyr Selenskyj dazu zu bewegen, "einen anderen Weg" einzuschlagen, und den Westen für die Unterstützung der Ukraine mit Waffen kritisiert.

"Live Nation Polska und die Tauron Arena Krakau haben das Konzert von Roger Waters abgesagt", so die Organisatoren in einem Statement auf der Website des Veranstaltungsortes, ohne Gründe für die Stornierung zu nennen. Am Samstag hatte hingegen die staatliche polnische Nachrichtenagentur PAP berichtet, das Management von Waters habe das Konzert, laut Angaben der Tauron Arena, ohne Erklärung storniert.