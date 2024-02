Nach Tod der Frau: "Beach Boy" Brian Wilson an Demenz erkrankt

Der "Beach Boy" Brian Wilson (81) ist an einer "neurokognitiven Störung wie Demenz" erkrankt und soll nach dem Tod seiner langjährigen Ehefrau im Jänner nun unter neue Vormundschaft gestellt werden. Zwei langjährige Vertreter der Familie würden diese Rolle künftig übernehmen, hieß es in einer Mitteilung, die auf Wilsons Webseite veröffentlicht wurde.

"Diese Entscheidung wurde getroffen, damit es keine extremen Veränderungen im Haushalt gibt und Brian und die zu Hause lebenden Kinder zu Hause bleiben können und sich dort um sie gekümmert wird", hieß es in der Mitteilung. "Brian wird die Gesellschaft all seiner Familienmitglieder und Freunde genießen können, weiter an aktuellen Projekten arbeiten und an jeglichen Aktivitäten seiner Wahl teilnehmen können." In einer entsprechenden gerichtlichen Mitteilung hieß es dem Magazin "People" zufolge, dass Wilson an einer "neurokognitiven Störung wie Demenz" erkrankt sei.