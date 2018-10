Nach Steger Kritik im ORF: SPÖ-Rat sieht „putschartiges Gesetz“

Ist die Geschäftsführung schwach, wie Steger urteilt? Lederer hält diese Aussage für „eigenartig“. In der letzten Stiftungsratssitzung sei man einstimmig zur Überzeugung gekommen, dass die wichtigen Projekte auf einem guten Weg sein. „Der Bau ist auf Linie, das Budget wird eingehalten.“ Auch Programmdirektorin Kathrin Zechner habe das Tempo erhöht. Außerdem seien alle Direktoren auf fünf Jahre bestellt – Ablösebegehrlichkeiten verstehe er nicht.

In einem Bereich sieht Lederer Schwächen: „Wir sind Digital sowohl technisch als auch inhaltlich nicht am Zug der Zeit. Da muss man Thomas Prantner (stv. Direktor für Online, Anm.) wirklich kritisieren.“ Der beschäftige sich sehr viel mit FPÖ-Auftritten und „pusht bestimmte politische Inhalte in die TVthek“, so Lederer. Der Stiftungsrat hat für 15. November eine Sondersitzung zum Thema Digitales einberufen.