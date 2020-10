Nach Protesten: Museum stoppte Verkauf von Warhol & Co

Dürfen Museen Werke aus ihren Sammlungen verkaufen? Diese Frage sorgt regelmäßig für Kontroversen - insbesondere in den USA, wo die privat organisierten Institutionen, anders als etwa die Bundesmuseen in Österreich, nicht durch Gesetze zum Sammlungserhalt verpflichtet sind: Hier ist der mit dem Fachbegriff "Deaccessioning" bezeichnete Verkauf von Sammlungsgut mitunter erlaubt.

Dennoch hat die Entscheidung des Baltimore Museums, drei Gemälde der hoch etablierten Künstler Andy Warhol, Clyfford Still (Bild oben) und Brice Marden aus seiner Sammlung zu verkaufen, enorm viel Protest ausgelöst - so viel, dass die Werke kurz vor der für Mittwochabend (Ortszeit) geplanten Auktion bei Sotheby's New York zurückgezogen wurden.