Nach Ibiza-Affäre: Rapperin Haiyti dreht Musikvideo in der selben Villa

Mit ihrem 2018 veröffentlichten Album " Montenegro Zero" hat sich die rotzfreche Berliner Rapperin Haiyti, die keine Angaben zu ihrem Alter macht, auf die Titelseiten der Fachpresse katapultiert. Nun dürfte ihr wieder die Aufmerksamkeit sicher sein. Denn die Rapperin hat das Musikvideo zum neuen Song " Coco Chanel“ in jender Villa gedreht, in der das Ibiza-Video mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus gemacht wurde.