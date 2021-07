Nach dem Verkauf: ATV ringt mit Behörden und bringt Quote

Albrecht

Es ist so, wie bereits kommuniziert, dass voraussichtlich von den 150 Mitarbeitern etwa 80 übernommen werden können. Ich bin aber zuversichtlich, dass dieser Prozess bis Ende erstes Quartal 2018 beendet werden kann.

Nun zu ATV selbst: Wie geht es den Sendern? Augenfällig sind einige Änderungen in deren Programmierung und Ausrichtung.

Gruber: Wir haben den Quoten-Turnaround bei ATV und ATV2 geschafft und das früher, als wir das ursprünglich angenommen haben. Bei ATV haben wir die Talsohle durchschritten - als wir am 6. April die Gruppe übernommen haben, hatte ATV im März 2017 einen Marktanteil von 2,8 Prozent - im Oktober stehen wir jetzt bei 4,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Seit August sind wir bei ATV stets über 4 Prozent. Und auch ATV2, was mich besonders freut, hat die besten Monate seit Bestehen. Bereits im ersten Monat der Übernahme haben wir die Ein-Prozent-Marke überschritten und das ist bis dato so geblieben. Es steckt aber noch einiges an Potentialin den ATV-Sendern.

Es wurde besonders an der Daytime und auch am Vorabend gearbeitet.

Gruber: Es wurde von Anbeginn kommuniziert, dass wir eine klare komplementäre Programmierung zu Puls4 wollen, mit dem Ziel einer breiten Auswahl an attraktivem Programm. Bei ATV hat sich besonders die Daytime geändert. Wir setzen untertags wie auch am Vorabend auf Crime. Auch bei ATV2 haben wir die Daytime, aber auch die Primetime stark verändert, wo wir auf hochwertigere Filme setzen. Diese Maßnahmen machen sich entsprechend in den Marktanteilen bemerkbar.

Wohin soll programmlich die Reise bei ATV gehen? Von der Wettbewerbsbehörde vorgeben sind zwei Tage mit Eigenproduktionen.

Gruber: Wir setzen auf einen Mix aus bestehenden Formaten und Sendungen sowie neuen Produktionen. So laufen bekannte Reihen wie „Pfusch am Bau“, „Wachzimmer Ottakring“ oder „Teenager werden Mütter“ weiter. Besser als zuletzt gestartet ist eben „ Bauer sucht Frau“. Mit neuen Ideen wollen wir zum einen in Richtung Feelgood-Formate gehen – dazu zählt fürs nächste Jahr „Die Hochzeit meiner besten Freundin“ - oder auch Service-Sendungen wie „Die Balkonprofis“. Dazu kommen noch neue, ATV-typische Reportage-Reihen wie zum Beispiel „Balkan-Hochzeiten“. Ein besonderes Highlight ist die erstmalige Ausstrahlung von „Austria’s Next Top-Model“ ab 2. November bei ATV.

Geändert hat sich auch der Sonntag bei ATV. Warum das?

Gruber: Den Sonntag haben wir umgestellt, um ihn für eine breitere Zielgruppe attraktiv zu machen: Hier punkten wir mit „Hubert & Staller“ im Dreifach-Pack. Damit kommen wir regelmäßig über 150.000 Zuseher, manchmal auch auf 200.000. Deshalb wollen wir an dieser Stelle auch noch anderes probieren: Das ist etwa „Beim Andy“ mit Andy Borg, womit wir bei ATV erstmals auch das Thema Schlager auf Sendung bringen wollen. Dazu zählt auch „Gut Aiderbichl“ am Sonntag vor Weihnachten.

Wie geht sich das aus? Zwischen Andy Borg und der werberelevanten jungen Zielgruppe mit Feelgood-Formaten oder „Topmodel“ klafft doch altersmäßig eine ziemliche Lücke?

Gruber: Wir sind ein Vollprogramm für alle Österreicher, wir holen uns die Marktanteile dort, wo wir sie bekommen können. Wir haben den Sonntag deshalb auf ATV nun älter, also breiter, positioniert.