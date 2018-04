Mythos Star-DJ: Wie Avicii lebte, was DJs tun - und verdienen

Diese Mischung aus Ungreifbarkeit, Gute-Laune-Musik und Millionenverdienst macht den Star-DJ zum Mythos. Und der wird noch verstärkt, wenn – wie im Falle Avicii – jemand unter nichtöffentlichen Umständen stirbt.

Dabei klingt es nach einem sehr modernen, mythendurchtränkten Star-Leben, das scheinbar viel Beneidenswertes hat. Aber Ruhm und Erfolg werden allzurasch zur Glückskatastrophe. Die Brutalität des Pop-Business, das ständig nach einem neuen Superlativ sucht („Hard, Better, Faster, Stronger“, meinten schon Daft Punk) rückt nun im Umfeld des Todes von Avicii ins Rampenlicht.

„Es war ein Leben unter Starkstrom. Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, ob mir das Leben auf Tour auch gefällt. Ich war acht Jahre lang unterwegs“, hatte Avicii alias Tim Bergling über seine rasante Karriere berichtet. Als er die Reißleine zog, war er – durch Alkoholkonsum und Mörderstress – körperlich schwer angeschlagen.

Dabei ist die Arbeit des DJs bei vielen, die lieber andere Musikrichtungen hören, als Kinderspiel verschrien, als „Money For Nothing“, wie die – sorry – Dire Straits schon in den 1980ern sangen. Denn es ist nicht allen ganz klar, was zum Beispiel ein David Guetta hinter zwei DJ-CD-Playern und einem Mischpult auf der Bühne eigentlich so macht. Drückt er bloß auf „Start“ und tut dann so als ob er zwei Tracks ineinander mischen würde? Ist das alles nur Show und Playback?