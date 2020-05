My Bloody Valentine veröffentlichen "MBV"

Shoegazing

Auf „MBV“ machen Kevin Shields und seine Band dort weiter, wo sie in den 1990er-Jahren aufgehört haben: flirrend-hallende Gitarren, zähflüssige Moll-Akkorde, die sich irgendwann auf eine Melodie einigen können, treffen auf ein unauffälliges Schlagzeug und die süßlich-verhaltenen Stimmen von Shields und Gitarristin Bilinda Butcher. Es sind Momente des puren Lärms, die für viele auch Momente des puren Glücks bedeuten. Man kann es auch Shoegazing nennen, ein Begriff, den My Bloody Valentine neben Bands wie Velvet Underground, Sonic Youth oder Spacemen 3 wesentlich mitbestimmt haben. Hauptbestandteil dieser Musik sind die Effektgeräte, die den Gitarrensounds mit diversen Flanger-, Distortion-, Delay- und Echo-Verzerrern einen Klaps verpassen. Wer einen Refrain sucht, sucht lange. Klare Song-Schemata und herkömmliche Klangstrukturen sind nicht Bestandteil dieser Musik. Stattdessen werden mächtige Klangwände von zeitloser Güte errichtet. In "She Found Now" entlädt sich ein mächtiges Feedback-Gewitter. Diese schwere, von Trauer und Melancholie getragene Musik steht auch bei der Jugend wieder hoch im Kurs. Heute kommt sie aber immer mehr in elektronischer und pathetischer Form daher und nennt sich Dream Pop. Bands wie M83 und Beach House sind wichtige Vertreter dieser Strömung. Wer sich dieser Musik hingibt, hat einen treuen Partner für einsame Stunden.