Maye und Tosca Musk: "Froh, nicht in Elons Schuhen zu stecken“

KURIER: Maye, Sie wurden mit 71 von der New York Times als It-Girl bezeichnet. Wie ungewöhnlich ist Ihr Leben?

Maye Musk: Zeitlich betrachtet sicher sehr ungewöhnlich. Ich war 45 Jahre Ernährungsberaterin, zu modeln begann ich aus Zufall, und ich mache es nur wegen des Geldes. Ich habe auch nie wem erzählt, dass ich Model bin. Erst in Amerika wurden die Leute darauf aufmerksam.

Was war die härteste Zeit in Ihrem Leben, welche Phase am schwierigsten zu beschreiben in Ihrer Biografie?

Maye: Die neun Jahre in einer furchtbaren Ehe, in der mein Ex-Mann handgreiflich war. Und die Scheidung, in der er das Sorgerecht für die Kinder haben wollte. Zum Glück hatte er keine Chance. Aber dann trieb er den Sorgerechtsstreit elf Jahre lang weiter. Das war die Hölle.

Tosca, wie haben Sie das als Kind empfunden?

Tosca: Ich war die Jüngste und habe nicht viel mitgekriegt. Wir wurden im Wissen erzogen, dass die Welt sehr klein ist, und wir sie daher leicht erforschen können. Meine Brüder Elon und Kimbal und ich waren uns auch oft selbst überlassen, weil sich unsere Eltern früh getrennt und meine Mutter einen Fulltime-Job hatte. Dadurch lernten wir schnell für uns selbst zu sorgen und wurden sehr bald unabhängig. Wir arbeiteten auch für unsere Eltern. Meine Mutter hatte ihre Ernährungspraxis, und ich war die Rezeptionistin, das war mein Job jeden Tag nach der Schule.

Maye: Und Kimbal musste für uns kochen, er hat ja schon früh seine Liebe dafür entdeckt. Auch bei Elon war immer klar, in welche Richtung er gehen würde. Er hat uns mit allem geholfen, was technisches Know-how erfordert. Schon als Kind.

Tosca, wurden Sie bezahlt?

Tosca: Nein, ich sollte das einfordern! Wir waren keine sehr wohlhabende Familie, ich wuchs nie im Bewusstsein auf, dass wir genug Geld hatten. Wir mussten arbeiten und zusammenhalten.

Tun Sie das heute noch?

Tosca: Elon und Kimbal sind immer meine Mentoren gewesen. Wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt, jeder hat andere Interessen. Aber ich frage sie nach ihrer Meinung, bevor ich eine neue Idee entwickle. Umgekehrt ist das allerdings nicht so. Keiner von beiden fragt mich (lacht)! Uns verbindet, dass alles, was wir tun, die Welt verbessern soll.

Maye: Ich machte meinen Kindern von klein auf klar, dass sie sich ihre Ausbildungen selbst finanzieren müssen. Tosca wollte auf die Filmschule, Kimbal auf die Wirtschaftsuni und Elon studierte Physik. Sie suchten sich Jobs und bauten sich ihr Leben selbst auf.