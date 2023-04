Musikverein: Vertrag von Stephan Pauly bis 2030 verlängert

Seit 2020 leitet der deutsche Musikmanager Stephan Pauly die Geschicke des Musikvereins. Er führte dabei das Haus erfolgreich durch unsicheren Zeiten (Corona!) und setzte zugleich in der Programmatik neue, innovative Akzente. "Dieser Weg hat uns überzeugt“, so Johannes Stockert, Präsident der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. "Wir freuen uns sehr, dass Dr. Pauly seine Tätigkeit als Intendant bei uns fortsetzen wird. Wir danken ihm herzlich für seine bisherige erfolgreiche Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin alles Gute! Wir freuen uns auf die weitere, gute gemeinsame Zusammenarbeit sowie auf wunderbare Konzerte und spannende Projekte in den kommenden Jahren“, wird Stockert in einer Presseaussendung zitiert.