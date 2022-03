Musikverein 22/23: Kein Gergiev, keine Netrebko, aber zahlreiche neue Projekte

Mehr als 70 Abonnementzyklen und etwa 800 Konzerte – das sind die nackten Zahlen, die Musikvereinschef Stephan Pauly für die kommende Spielzeit aufbieten kann. Selbstverständlich sind wieder viele Weltstars zu Gast; auf einige verzichtet Pauly aufgrund des Krieges in der Ukraine jedoch bewusst. Denn die aktuelle „Gretchenfrage“ (Wie hält man es mit russischen Künstlern?) beantwortet der Intendant so: „Wir haben schon vor dem russischen Angriff zwischen 15. und 23. Oktober unter dem Titel ,Musik im Umbruch’ ein kleines Festival programmiert, das Werke von Komponisten wie Strawinsky, Prokofjew oder Schostakowitsch in den Mittelpunkt rückt.“