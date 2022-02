Musikmarkt Österreich: Streaming als Rettungsboje

Verkaufte Alben

Das legendäre schwedische Pop-Quartett ABBA hat mit „Voyage“ nach fast 40 Jahren ein neues Album veröffentlicht und landete damit prompt an der Spitze der Austria Top 40 Alben-Jahrescharts. Der schottische Postboote Nathan Evans belegte mit seinem Ohrwurm „Wellerman“ Platz 1 der Single-Charts. Mit „Zukunft“ von Raf Camora und „Unerhört solide“ von Pizzera & Jaus schafften es zwei heimische Alben in die Top 10 der Jahreswertung. Die erfolgreichsten österreichischen Songs waren „Blaues Licht“ von Raf Camora, „Expresso & Tschianti“ von Josh. sowie „Hödn“ von Seiler und Speer.

Top 10 Alben-Verkaufscharts 2021

1. Voyage – ABBA

2. Zukunft – Raf Camora

3. Rausch – Helene Fischer

4. 30 – Adele

5. Sour – Olivia Rodrigo

6. = – Ed Sheeran

7. Happier Than Ever – Billie Eilish

8. Christmas – Michael Bublé

9. Unerhört solide – Pizzera & Jaus

10. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

Top 10 Singles-Verkaufscharts 2021

1. Wellerman – Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted

2. Bad Habits – Ed Sheeran

3. Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

4. Good 4 U – Olivia Rodrigo

5. Beginn' – Måneskin

6. Save Your Tears – The Weeknd

7. Friday Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman

8. Love Tonight Shouse

9. Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

10. Heat Waves – Glass Animals