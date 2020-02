Musikmarkt Österreich: Positiver Trend wurde 2019 fortgesetzt

Der österreichische Musikmarkt ist - nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ - weiter im Aufschwung: Bereits zum dritten Mal in Folge konnte ein Wachstum verzeichnet werden. 166 Millionen Euro Umsatz bedeuten ein Plus von 8,3 Prozent, wie der Verband der österreichischen Musikwirtschaft (IFPI) am Dienstag mitteilte. Größten Anteil daran hatte das nach wie vor boomende Streamingsegment.

Mit einem kräftigen Umsatzplus von 33,5 Prozent auf 68,9 Millionen Euro ist Streaming der mit Abstand größte Umsatzbringer am österreichischen Musikmarkt. Bezogen auf die Kernbereiche des Musikmarktes sorgen Streaming-Abos mit einem Anteil von 54 Prozent bereits für mehr als die Hälfte der Einnahmen. In Summe wurden im Vorjahr in Österreich rund 7,8 Milliarden Songs gestreamt, eine Steigerung von 42 Prozent gegenüber 2018. Downloads tragen mit 8,6 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei, Klingeltöne mit 0,4 Millionen.