Musiklegende Clarence Avant mit 92 Jahren gestorben

Wie mehrere US-Medien berichten, ist Clarence Avant, der auch als "Black Godfather" bekannt war, am Sonntag in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 92 Jahren verstorben.

"Schweren Herzens gibt die Familie Avant/Sarandos das Ableben von Clarence Alexander Avant bekannt", heißt es in der Erklärung seiner Kinder Nicole und Alexander und des Schwiegersohns Ted Sarandos. "Durch seine revolutionäre Unternehmensführung wurde Clarence in der Welt der Musik, der Unterhaltung, der Politik und des Sports liebevoll als 'Black Godfather' bezeichnet. Clarence hinterlässt eine liebevolle Familie und ein Meer von Freunden und Partnern, die die Welt verändert haben und die Welt auch in Zukunft für Generationen verändern werden. Die Freude über sein Vermächtnis mildert die Trauer über unseren Verlust. Clarence ist am Sonntag, den 13. August 2023, zu Hause in Los Angeles sanft entschlafen."

