Musikfreunde: Ein würdiges Fest

Neben Gratulanten wie Bundespräsident Heinz Fischer, der einfach nur „Danke“ sagte, sowie weiteren Gratulanten aus Politik, Wirtschaft und Kultur, war es vor dem Festkonzert vor allem die Rede von Wiens Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst, die für Gesprächsstoff sorgte. Dieser nämlich hielt ein bewegendes Plädoyer für die Kunst an sich und die Musik im Besonderen, sparte aber auch nicht mit Seitenhieben gegen die sogenannte Eventkultur. Eine Verbreiterung und reine Abbildung in Hochglanzmagazinen sei der Kultur an sich nicht zuträglich, ganz im Gegenteil. Weiters stellte Welser-Möst grundsätzliche Fragen zum Thema „Wohin gehen wir?“, die auch in einem politischen Kontext zu verstehen waren.

Beim Festkonzert hingegen war alles eitel Wonne. Nikolaus Harnoncourt machte Scherze und lud wie schon bei der Voraufführung am Mittwoch auch am Donnerstag das Publikum zum Mitsingen ein. Auf dem Programm: Georg Friedrich Händels Kantate „Timotheus oder Die Gewalt der Musik“ (in der dezenten Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozart)