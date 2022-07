Musikfilme im Filmmuseum: Laute Stromgitarre und traumhafte Tänze

Die Band befindet sich in einer Krise, ein Mediator wird für Therapiesitzungen zugezogen. Sänger James Hetfield kämpft mit Alkoholproblemen und liefert sich Machtkämpfe mit Schlagzeuger Lars Ulrich in dieser spektakulär intimen Doku „Metallica: Some Kind of Monster“ (27. Juli, 20. 30 Uhr).

Fans von Jimi Hendrix und seiner Stromgitarre kommen mit dem Porträt „Jimi Hendrix“ (25. Juli, 20.30 Uhr) ebenso auf ihre Kosten wie Verehrer kubanischer Musikerlegenden mit Wim Wenders’ „Buena Vista Social Club“ (29. Juli, 20.30 Uhr).

Technicolor-bunt verfilmte Howard Hawks den Roman von Anita Loos „Gentlemen Prefer Blondes“ (30. 7., 20. 30 Uhr) mit Marilyn Monro, sachlich-kühl G. W. Pabst „Die 3-Groschen-Oper“ (31. 7., 20.30 Uhr) von Brecht.

Am Ende gibt es noch das Königsmusical „Singin’ in the Rain“ von und mit Gene Kelly (7. 8., 20.30 Uhr) – dann geht das Filmmuseum in Sommerpause.

