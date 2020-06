Eine Starparade als musikalische "Brücke in die Zukunft"

So kommt etwa das Israel Philharmonic Orchestra mit Dirigent Zubin Mehta für zwei Konzerte, Simon Rattle steht zwei Mal am Pult der Berliner Philharmoniker, Andris Nelsons macht als neuer Chefdirigent mit dem Boston Symphony seinen Antrittsbesuch, die Wiener Philharmoniker sind mit Maestro Semyon Bychkov zu erleben.

Herzstück aber ist das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich (NTO), das unter seinem scheidenden Chef Andrés Orozco-Estrada und unter dessen Nachfolger Yutaka Sado zu hören ist. Das NTO bestreitet auch die Sommernachtsgala mit den Solisten Piotr Beczala, Elisabeth Kulman und Geigerin Julia Fischer. Weitere Solisten sind neben Intendant Buchbinder, der mehrfach zu erleben sein wird, etwa Sängerinnen wie Diana Damrau, Daniela Fally oder Simone Kermes. Composer in residence ist der Deutsche Matthias Pintscher.

"In Grafenegg schlagen wir eine Brücke in die Zukunft", so Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll. Der Grafenegg-Jahresetat beträgt 7,4 Millionen Euro (für alle Veranstaltungen), seit Gründung des Festivals wurden an die 268.000 Besucher gezählt.www.grafenegg.com