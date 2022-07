Musikerin und Concentus-Mitbegründerin Alice Harnoncourt gestorben

Die Musikerin, Orchestermitbegründerin und Witwe des 2016 verstorbenen Nikolaus Harnoncourt, Alice Harnoncourt, ist tot. Sie starb nach Angaben des von ihr mitbegründeten Concentus Musicus auf Facebook heute (20. Juli 2022) in den frühen Morgenstunden im Kreise ihrer Familie. Alice Harnoncourt galt als brilliante Konzertmeisterin und Pionierin der historischen Aufführungspraxis in Österreich. Sie war von Anbeginn an beim Concentus Musicus dabei und hat dessen Auftritte organisiert.

Zuletzt lebte die Violinistin zurückgezogen in St. Georgen am Attersee - und produzierte einen Podcast mit verschollenen Beiträgen ihres verstorbenen Mannes. „Heute spielen viele Musiker so dahin, einfach nach den Noten“, so Alice Harnoncourt im Februar. „Jeder glaubt, er weiß es eh. Aber schlussendlich ist es eine Kombination aus Wissen und Emotion, um den Sinn von Musik zu erfassen.“

"Ihr einzigartiges Geigenspiel, ihren unermüdlichen Einsatz für die Musik und ihr großes Verständnis für uns Musikerinnen und Musiker werden wir in liebevoller Erinnerung bewahren", hieß es in der Mitteilung des Orchesters.