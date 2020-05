Ringo Starr: Peace, Love & Schlagernacht

Keyboarder und Saxofonist Edgar Winter bewies Mut zur Eitelkeit, Gitarrist Rick Derringer Mut zu einem länglichen Solo. Gary Wright (Spooky Touth) zelebrierte Hippie-Rock. Die Überraschung aber lieferte Wally Palmer (The Romantics): "Talking In Your Sleep" erwies sich als ausgezeichnet gealterte New-Wave-Hymne.



Ringo selbst spielte natürlich seinen mit George Harrison geschriebenen Solohit "Photograph", verzichtete aber auf seine besten Beatles-Nummern, also "Octopusse's Garden" und "Don't Pass Me By". Das ihm von John Lennon gewidmete "With A Little Help From My Friends" deutete er zur Schunkel-Übung um. Und bei Paul McCartneys Kinderlied-Parodie "Yellow Submarine" wähnte man sich endgültig in der Schlagernacht am Wörthersee.

Wurscht. Ringo war da. Ein echter Beatle! Ganz großer Jubel.



KURIER-Wertung: **** von *****