Nova Rock, Tag 2: Einmal noch mit Feuerzeugen

50 Minuten haben die Toten Hosen gerade erst gespielt - noch nicht einmal Halbzeit ihres zweistündigen Sets, mit dem sie den zweiten Tag in Nickelsdorf zumindest offiziell beenden - da beschenkt sich das Publikum selbst mit einem jener Momente, die man dann eben doch nur auf Festivals erlebt. Bei „Nur zu Besuch“ sind plötzlich hunderte Feuerzeuge zu sehen. Weit und breit keine blau leuchtenden Handybildschirme. Keine Selfies, nur selige Konzertstimmung wie anno dazumal – seit elf Ausgaben so etwas wie die Nova Rock’sche Kernkompetenz, lädt das Line Up doch meistens zum nostalgischen Schwelgen ein. Aber dazu später.

Der Live-Bericht von Tag 2 zur Nachlese

Für den bewegendsten Moment sorgen dann die Hosen selbst. „Steh auf, wenn du am Boden bist“ widmet Sänger Campino Wolfgang „Wölli“ Rohde. Der ehemalige Schlahzeuger der Hosen ist an Lungenkrebs erkrankt.

Ansonsten zeigte sich die Band aus Düsseldorf bei ihrem Headlinerslot am Samstagabend gewohnt launig. Campino scherzt mit dem Publikum, schimpft auf hiesige Politiker („Lasst euch nicht für dumm verkaufen“) und kreischsingt von „10 kleinen Jägermeistern“ und „eisgekühltem Bommerlunder“.

Kurz: Dass es schon die letzten zwanzig Mal so war, macht es nicht weniger richtig - die Toten Hosen waren - ganz offiziell - der krönende Abschluss an diesem zweiten Tag in Nickelsdorf.