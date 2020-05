Nova Rock Tag 1: Die Gelse in der Großraumdisco

Es ist schon so: Vor dem Vergnügen steht die Arbeit. Der wirklich tief empfundene Genuss will dem Leben abgetrotzt, abgerungen, dem wütenden Geschick durch tapfere Bewältigung einer See von Plagen entrissen sein. Wer sollte das besser wissen, als der geübte Nova-Rock-Besucher, der sich sein Konzerterlebnis stets durch Herausforderungen verdienen muss, nämlich einerseits durch den Aggregatzustand der Örtlichkeit (entweder staubig oder schlammförmig, heuer ist übrigens wieder ein Staubjahr), andererseits durch das Stauchaos (mehrere Stunden Sperre der Ostautobahn wegen Lkw-Panne am Freitag, schmerzhafter und damit im katholischen Sinne heilbringender geht es kaum).