Donauinselfest: Einer, der nüchtern bleibt

Wenn der Wind durchs Donautal pfeift, vorbei am Kahlenberg immer mehr an Fahrt aufnimmt und am Ende mit bis zu 100 Stundenkilometern die Donauinsel erreicht, hat Michael Allnoch ein Problem. "Das wäre die Herausforderung. Diesen Sturmböen gelte es standzuhalten", sagt der Gerüstbauer. Der 47-jährige trägt Helm, an seinem Körper hängen Sicherheitsgurte und zahlreiche Karabiner als wären es Orden. Wer wissen möchte, was das Inselevent im Innersten und abseits von Musik, Fan- und Biermassen zusammenhält, kommt an Allnoch nicht vorbei. Der gebürtige Salzburger ist Herr über die größte Bühne auf dem größten Open-Air Europas. Seine Welt besteht aus 98 Tonnen Material – aus Bodenplatten, Traversen, Stehern, Scheinwerfern und Lautsprecherboxen.

Gemeinsam mit 14 Bühnenbauern und 25 Stagehands sorgte er in den letzten elf Tagen für den Aufbau der Ö3-Bühne. In den nächsten drei Tagen – wenn hier Hubert von Goisern, Unheilig oder Simple Minds auftreten – werden er und seine Leute dafür Sorgen tragen, dass alles reibungslos funktioniert. "Man baut, schwitzt und werkt ununterbrochen", sagt er, "und dann kommen zehntausende Besucher, um das Konzert zu genießen."

Allnoch weiß, wovon er redet. Denn wenn in Wien gefeiert wird, hat auch er meist seine Hand im Spiel. Mit seinem Team baut er Bühnen für den Sylvesterpfad, für den Eistraum, die Festwochen, den Life Ball und für Kino unter Sternen.