Nach Staatsopern-Abschied macht Philippe Jordan "Oper nur noch in Ausnahmefällen“

Ja, sicher – warum auch nicht? Ich wollte von vornherein, dass der „Rosenkavalier“ in Wien in den ersten Saisonen in meiner Hand bleibt – ich finde es nicht ideal, wenn jede Serie von jemand anderem geleitet wird. Was das Gastspiel betrifft, war es angeblich auch ein Wunsch der japanischen Veranstalter, dass ich das noch mache.

Sie werden in den kommenden Jahren nicht mehr in der Staatsoper dirigieren, fliegen aber im Oktober doch nach Tokio für ein Gastspiel des „Rosenkavalier“. Bleibt es dabei?

All das, wofür man mehr Zeit gebraucht hätte. Oper ist ja fast immer ein Kompromiss, da gelingt selten alles. Ich selbst empfinde die „Meistersinger“ mit Regisseur Keith Warner als Höhepunkt, wo musikalisch, szenisch und sängerisch alles gestimmt hat. Ich finde auch, dass „Tannhäuser“ in die Nähe kommt und ebenso der „Figaro“. Ich würde mir wünschen, dass eine Einheitlichkeit des Musizierens, eine gewisse Stilistik weiter gepflegt wird. Die Basis dafür ist jedenfalls gelegt.

Es besteht immer die Gefahr des Scheiterns, vor allem wenn der Musikdirektor die Nummer 2 ist, also dem Intendanten nachgeordnet – dann ist ein möglicher Konflikt vorprogrammiert. Selbst dann, wenn beide Seiten mit den besten Absichten in eine solche Konstellation gehen. Ein Kunstinstitut gehört ja eigentlich von einem Künstler geleitet, wenn es wirklich ein Kunstinstitut bleiben will. Nur in Zeiten wie diesen ist das aber leider kaum noch möglich. Ich als Künstler würde mir das zumindest nicht zutrauen, weil es heutzutage andere Managementqualitäten erfordert als früher.

Für meine Seite gesprochen: Das war jetzt meine 31. Saison als Dirigent. Ich möchte gerne auch in der Zukunft Oper dirigieren – aber nur noch in Ausnahmefällen, unter den bestmöglichen Umständen. Wenn der Regisseur nach meinem Gefühl richtig für das Stück und die Zusammenarbeit ist, wenn die Besetzung stimmt – dann gerne ein, oder in Ausnahmefällen auch zwei Produktionen pro Jahr. Aber auf keinen Fall mehr in der Verantwortung eines Musikdirektors.

Wo steht Oper heute generell? Machen Sie sich auch Sorgen um das Genre?

Ich bin nicht sehr zuversichtlich. Die Oper hat immer so viel Bedeutung, wie ihr die Gesellschaft einräumt. Da sind wir in Wien und in Österreich vergleichsweise noch im Elfenbeinturm. Aber wenn es in den Schulen keine Musikausbildung mehr gibt, auch nicht in den Elternhäusern der jungen Menschen, dann sinkt die Relevanz der Oper in der Gesellschaft ganz rasch. In Amerika sieht man das jetzt schon ganz dramatisch. Ich mache mir aber auch um Europa Sorgen. Es ist lebensnotwendig, dass in den Schulen mehr passiert, sonst wird Oper etwas für eine sehr kleine Randgruppe. Da helfen dann auch die zahlreichen Jugendprogramme und Kinderopern nichts mehr. Die sind höchstens ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn es weiterhin keine musikalische Bildung mehr gibt.

Wird Ihnen das Opernfach nicht fehlen?

Ich werde die Oper ja nicht völlig aufgeben. Dazu ist sie mir als Kunstform viel zu wichtig. Sie ist ein Teil meines Lebens und meines Berufes. Aber bei vielen Dirigenten war es immer schon so, dass sie sich zwischen 50 und 60 mehr und mehr auf das symphonische Fach konzentrieren, auf die Musik an sich. Da gibt es für mich auch noch so vieles zu entdecken. Deshalb freue ich mich auch so sehr auf meine Tätigkeit in Paris.