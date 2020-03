DJ-Livestream: Malefiz rettet den Freitagabend

Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus trifft zahlreiche Branchen schwer – durch die Absage aller öffentlichen Veranstaltung insbesondere auch die Kulturszene.

Aus diesem Anlass starten wir heute unsere Livestreams für den sozial distanzierten Musikgenuss auf der häuslichen Tanzfläche – direkt aus den Wohnzimmern einiger der besten DJs der Wiener Klubszene.

Wer will, kann zur Unterstützung der Künstler beitragen: Unter dem Livestream gibt es die Möglichkeit, einen freiwilligen Musikbeitrag zu leisten. Die Höhe kann sich jede und jeder selbst aussuchen. Der Betrag fließt vollständig an jene Künstler, die an dem Abend auflegen.

Also: #BeatTheVirus – Support your artists!

Den Anfang macht die legendäre Wiener Partyreihe Malefiz und ihr Mastermind J'aime Julien. Seit 2010 lockt er gemeinsam mit seinem Kompagnon Hertzbube ein diverses Publikum in Wiens Hotspots, einst ins Brut im Künstlerhaus, seit dem Umbau vor allem ins Fluc. Ihr Programm nennen sie einen Mix aus verquer-verspielter Pop-Elektro-Tanz-Musik.

Eigentlich hätte XX mit Honey eine neue Party aus dem Hause Malefiz im XX starten sollen. Das Coronavirus hatte andere Pläne und so verlagert J'aime Julien die Premiere einfach in sein und eure Wohnzimmer – und nennt es jetzt folgerichtig: Honey, I'm home!

instagram.com/jaimejulien

facebook.com/jaimejulien

facebook.com/malefizclub