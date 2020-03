Musik als Trostspender: Mira Lu Kovacs covert "Only Time"

"Diesen Song verehre ich seit meiner Kindheit. Damals habe ich zwar den Text noch nicht verstanden, aber die Musik hat mich immer verzaubert. Aber gerade in den letzten Tagen ist mir klar geworden, wie passend auch die Zeilen sind: 'Who can say where the road goes, where the day flows - only time'", sagt Mira Lu Kovacs und spricht dabei vom Enya-Klassiker "Only Time". Die Singer-Songwriterin (Schmieds Puls, My Ugly Clementine, 5K HD) aus Wien hatte sich schon lange vorgenommen, ihre eigene Version des Songs aufzunehmen. Nun hatte sie zum Glück endlich Zeit dafür. Das Ergebnis ist wunderschön.