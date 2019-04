Museum Liaunig: Wo der Trubel ausgesperrt bleibt

„Der Zukunft herzlichst gewidmet“ heißt die Schau. Den gleichen Titel trägt ein am Ende des luftigen zentralen Saals gehängtes Gemälde von Claus Mayrhofer Barrabas – einem jener vielen übersehenen Künstler, die sich in der Liaunig-Sammlung entdecken lassen. Viel zu bedeuten hat der Titel nicht, außer vielleicht, dass es darum geht, Zeitgrenzen zu überspannen: Der sonst in der neuen Landesgalerie NÖ (und ehemals im Essl Museum) beschäftigte Kurator Günther Oberhollenzer hat mit Sammlersohn Peter Liaunig eine radikal subjektive Zusammenschau installiert, die aber gerade in den Räumlichkeiten des Museums stimmig wirkt.

Ein Aquarell von Paul Klee, eine Skulptur und ein Relief von Roland Goeschl verbinden sich da zunächst nur über die Tatsache, dass sie alle Rot und Blau sind – aber ja, warum nicht? Der Gugginger Künstler Oswald Tschirtner und der Südtiroler Bildhauer Walter Moroder treffen sich mit ihren im Profil gegebenen Köpfen, marschieren auf ein Bild von Joan Miró zu, und es funktioniert – weil keine These „illustriert“ werden will und weil die Qualität der Kunst passt. Wer danach trachtet, mindere Werke durch die Nähe zur Prominenz zu adeln, kann mit so einem Konzept auch famos scheitern. Bei Liaunig aber macht die Zusammenschau Freude.