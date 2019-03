Als das Kunstgeschehen noch überschaubar war

Und der damals jugendliche Kunst-Enthusiast konnte sich bald in verschiedenen Rollen in dieser Landschaft bewegen: Noch bevor Baum als regelmäßiger Mitarbeiter der Oberösterreichischen Nachrichten Kritiken und Reportagen über das Wiener Kunst- und Jazzleben schrieb, war er selbst als Künstler aktiv.

Seine druckgrafischen Werke – abstrakte Kompositionen mit teils kalligrafischem Charakter, an der um 1960 angesagten informellen Malerei geschult – hat Baum nun erstmals nach Jahrzehnten wieder hervorgeholt und zu einer Ausstellung in den Räumen der „Altkalksburger Vereinigung“ – dem Absolventenclub von Baums ehemaliger Schule – in der Hofburg gruppiert (öffentlich zugänglich am 9.3., 15 – 18 Uhr, und am 26.3., 15 – 22 Uhr, Prof. Baum ist anwesend.)

Dass die „Szene“ einst durchlässiger – und in ihren Sparten weniger professionalisiert – war, zeigt auch der Umstand, dass Baum während seiner Zeit als Künstler und Kritiker gleichzeitig noch Galerien leitete: Von 1965 bis 1969 die „Galerie auf der Stubenbastei“, von 1971–74 dann die „Galerie Schottenring“, wo z.B. 1974 die erste Wiener Solo-Schau der Künstlerin Birgit Jürgenssen stattfand. Ende 1973 wechselte er in die Neue Galerie der Stadt Linz, wo er bis zu deren Transformation ins heutige Lentos Museum (2004) Chef blieb. Die Schau „Fotografie“ im Lentos zeigt noch bis 12. Mai ausgewählte Stücke der von Baum Mitte der 70er Jahre begründeten Lentos-Fotosammlung.

Der Senior, der bereits mehrere Bildbände mit den Ergebnissen seiner eigenen Fotografierlust gefüllt hat, ist derweil weiter rastlos: Das Kärntner Museum Liaunig, an dessen Konzeption Baum ebenfalls maßgeblich beteiligt war, zeigt ab Mai eine eigene Sonderschau zu Baums Kunstsammlung und seinen Archivschätzen.