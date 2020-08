Muse für Nova Rock 2021 gebucht

Geht es nach den Veranstaltern, so wird der Rockfestival-Zirkus im Jahr 2021 wieder ganz normal weitergehen, als wäre nichts gewesen. Unter dem Motto "You can't cancel Rock'n'Roll" soll das Nova Rock in den Pannonia Fields Nickelsdorf von 2. bis 5. Juni 2021 stattfinden. Für das Event wurde nun ein weiterer Headliner bekannt gegeben: Muse, die festival-erprobte Band um Sänger/Gitarrist Matt Bellamy, soll am finalen Samstag, den 5.6., das Lineup anführen.

Darüber hinaus sind die Rocker Korn, das Duo Seiler und Speer, die Rapper Deichkind und zahlreiche weitere Acts gebucht, der Techno-Act Scooter soll ein "Late Night Special" abgeben.