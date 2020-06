Murdochs illegale Recherchemethoden

Alleine das Dementi spricht Bände über das Ausmaß der Schwierigkeiten, in denen der internationale Medienzar Rupert Murdoch (80) steckt: Er musste versichern, dass die britische Zeitung The Sun – immerhin die auflagenstärkste Zeitung des Landes – nicht geschlossen werde. Kurz zuvor waren zehn teils führende Journalisten des Blattes vorübergehend festgenommen worden. Es geht um den Verdacht der Korruption: Die Sun -Journalisten sollen heikle Informationen erkauft haben, unter anderem von Polizisten.

Auch einer anderen Zeitung Murdochs hatte man Selbiges vorgeworfen. Diese, News of the World, war ebenfalls eine Institution im beinharten britischen Boulevard-Journalismus. Und musste 2011 geschlossen werden. Nun herrscht im Sun-Newsroom Sorge, dass auch dieses Blatt unter der Last der Vorwürfe zusammenbricht. Murdoch flog nach London, um zu kalmieren.