MQ-Chef will Kunsthalle besser präsentieren

Vor einem Jahr wurde der oberösterreichische Kulturmanager Christian Strasser, 49, zum Direktor des MuseumsQuartier (MQ) bestellt. Die Bilanz: Positiv mit Verbesserungspotenzial. Uneingeschränkt freuen darf sich der Jurist über einen neuen Rekord: Das Areal zählte im vergangenen Jahr vier Millionen Besucher.

Der Kritik, das MQ präsentiere sich als Kunstcluster, tatsächlich sei es aber mit der Einigkeit der Institutionen nicht weit her, habe der "Summer of Fashion" einiges entgegensetzen können, sagt Strasser im KURIER-Gespräch: "Wir sind von einem Nebeneinander zu einem Miteinander gekommen. Und der ,Summer of Fashion", im Rahmen dessen ein Großteil der Einrichtungen einen gemeinsamen Schwerpunkt gesetzt haben, ist sehr gut angenommen worden." Ob es eine Fortsetzung geben wird? "Wenn wir im September resümieren und draufkommen: Das ist gut für das Areal, dann werden wir derartige Schwerpunkte fortsetzen. Das muss nicht unbedingt Mode sein."