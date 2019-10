Mozarts "Entführung" in Baden: Handzahmes Singspiel mit modernen Tupfern

Mit (meist ganz klassischer) Operette sowie höchst erfolgreichen Musicalproduktionen hat Intendant Michael Lakner mit „seiner“ Bühne Baden in den vergangenen Jahren der niederösterreichischen Kulturlandschaft einen Stempel aufgedrückt. Nur im Bereich der Oper („Der Freischütz“, „Fidelio“) wollte es vor allem in szenischer Hinsicht noch nicht so richtig klappen.