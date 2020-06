Mozart – ein Fall für Pferde

Die Salzburger Mozartwoche, die alljährlich rund um Mozarts Geburtstag (27. Jänner) in Salzburg stattfindet, zählt zu den attraktivsten Festivals des Landes. Im kommenden Jahr, ab 22. Jänner, gibt es jedoch ein Projekt, das – was das Wagnis betrifft – das Interesse sogar noch mehr als sonst auf sich zieht: Die Mozart-Kantate "Davide Penitente" wird optisch von Pferden gestaltet.

Die Aufführungen (geplant sind drei Abende) finden selbstverständlich in der Felsenreitschule statt, die ja einst – wie der Name schon sagt – ein Ort für Pferde war. Die Zuschauer saßen ursprünglich in den Arkaden, die heute die eindrucksvolle Kulisse bilden (sofern sie nicht von Regisseuren zugebaut werden).