Was also sieht und hört man (Publikum ist ja endlich wieder zugelassen) bei dieser „Poppea“? Man sieht betörende Körperwelten, die Lauwers (auch Bühne) mit den Tänzerinnen und Tänzern seiner Needcompany perfekt realisiert. Denn Lauwers übersetzt die Geschichte rund um Kaiser Nero, der alles daran setzt, seine Geliebte Poppea heiraten zu können und dafür über Leichen geht, in ein abstraktes Tanztheater. Das Drehmoment – beeindruckend die Solo-Tänzer Sarah Lutz und Camilo Mejia Cortés – ist omnipräsent. Lauwers arrangiert Tänzer, Solisten und Körper zu grandiosen Tableaus Vivants, die das Gesungene stets visualisieren, die in der sensationellen Verschmelzung aller Kunstformen ihr Eigenleben entwickeln. Fast ein getanztes „House of Cards“.

In dieses Konzept fügen sich die Interpreten fabelhaft ein. Etwa Kate Lindsey, die bereits in Salzburg ein vokal wie darstellerisch überragender Nerone war und in Wien noch mehr an Intensität und Virtuosität zeigen kann.

Eine absolute Entdeckung ist die (im Haus-Ensemble engagierte) Sopranistin Slávka Zámečniková als ihre Intrigen und Machtgelüste gnadenlos vorantreibende Poppea. Diese, optisch noch dazu bildhübsche Sängerin – die Prophezeiung sei gewagt – wird eine Weltkarriere machen.