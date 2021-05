Cecilia Bartolis Auftrittspensum und ihre Kondition sind enorm: In nur drei Tagen sang sie gleich vier Mal und immer in Hauptpartien oder sie bestritt eine Solomatinee. Letztere mit einem virtuos-tiefgründigen Barockprogramm: Etwa mit „What Passion Cannot Music Raise and Quell“ aus der „Ode for St. Cecila’s Day“ von Händel.