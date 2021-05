Wenn der Applaus schon nach dem „Recondita armonia“ nicht enden will, dann steht einer der Besten auf der Bühne wie in der Repertoire-Aufführung von Giacomo Puccinis „Tosca“ an der Wiener Staatsoper (Reprise am 24.5.).

Piotr Beczala zeigte als Cavaradossi einmal mehr, was seine Stimme auszeichnet: Strahlkraft, ein schönes Timbre und ein faszinierendes Klangfarbenspektrum. Mit brillanten Phrasierungen und ausdrucksstark gestaltete er den Maler.

Seine „Vittoria“-Rufe haben echte Power und klingen famos. Minutenlanger Jubel nach dem „E lucevan le stelle. Das hat bei Beczala Tradition, auch das Dacapo dieser Arie. Dabei übertraf er sich selbst.