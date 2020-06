Schwere Abschlussprüfung im Schrei- und Schreck-Seminar

Ein britischer Kunstfälscher will einem Mann mit Geld, aber minimaler Expertise – der zufällig sein Chef ist – einen gefälschten Monet andrehen. Dazu braucht er einen Lockvogel, den er in Gestalt eines naiven texanischen Cowgirls findet. Der Chef findet Gefallen am Bild und am Mädchen, und die Dinge nehmen ihren Lauf.

Trotz Scripts von den Coen-Brüdern und Starbesetzung ( Colin Firth, Cameron Diaz) ist diese britisch-amerikanische Komödie nur mittelmäßig. Schade.

Info: "Gambit – Der Masterplan". USA 2012. 89 Min. Von Michael Hoffman. Mit Colin Firth, Cameron Diaz.

KURIER-Wertung: *** von *****