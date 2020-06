Monet und die österreichische Lösung

Wenn Amerikaner „ Monet“ sagen, klingt es mitunter wie „money“. Im Top-Segment des Kunstmarkts stimmt diese Analogie auch: Dort sind Bilder des Malers verlässliche Umsatzbringer.

Bei den großen Impressionismus-Auktionen, die am 4. und 5. November in New York stattfinden, sind Werke des 1840 geborenen, 1926 verstorbenen Meisters wieder prominent dabei. Sotheby’s bietet gleich drei Gemälde, alle aus einer anonymen US-amerikanischen Privatsammlung, an.