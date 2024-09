Molière im Akademietheater: Zum Totlachen hochsensibel

In der Überschreibung von Barbara Sommer und Plinio Bachmann wird auch das thematisiert: Die Frage, „wozu“ man was spielt. Sie ist Teil des modernen Theater-Diskurses, der hier gründlich, nochmals Verzeihung, verarscht wird. Bei Molière wörtlich zu nehmen. Titelfigur Argan, der hypochondrische Tyrann, steht auf Einläufe und wird in Panik verfallen, live auf der Bühne zu sterben wie Molière es in der Titelrolle, die er sich auf den Leib geschrieben hatte, tat. Im Zentrum standen damals der hysterische Mann und sein Verlangen, sich dauernd zu untersuchen – gewidmet Ludwig XIV., der sich zu Tode behandeln ließ.

Nunmehr geht’s nicht um den Mann, sondern um den Menschen an sich. Den Argan spielt eine Frau – Regina Fritsch hatte die Rolle einstudiert, ist kurz vor der Vorstellung krank geworden, für sie sprang bei der Premiere die famose Rosa Enskat ein.