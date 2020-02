Moka Efti Orchestra: Der Sound zu „Babylon Berlin“

In den vergangenen zwei Jahren spielte man zirka 30 Konzerte in Deutschland. Glaubt man den Kritiken, dampfte der Saal: Es wurde geschwitzt und gefeiert, herrschte eine ähnliche Stimmung wie bei den großen Tanzszenen der Serie. Dazwischen wurden neue Lieder komponiert, die nun gemeinsam mit teils neu arrangierten, teils originalen und auf dem „ Babylon Berlin“-Soundtrack veröffentlichten Stücken auf das Debütalbum gepresst wurden. „ Erstausgabe“ nennt sich dieser Tonträger, der einen furiosen wie gelungenen Stilmix bereitstellt.

„Wir wollten mit den neu komponierten Songs den nächsten Schritt machen“, sagt Kamien. In „Süße Lügen“ mit Gastsänger Moritz Krämer geht es etwa mehr in Richtung Pop. Der Song „Wannseeweise“ ist hingegen an jene Marschmusik angelehnt, die nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich und Deutschland omnipräsent war. So etwas wie der Hit auf der Platte ist „Zu Asche, zu Staub“, gesungen von Severija Janusauskaite, die bereits in der Serie die Frontfrau des Orchesters gab. Es gibt aber auch ruhigere, fast schon Chanson-artige Nummern. Man hört Swing, Schlagervariationen, 50er-Jahre Bebop und ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Jazz-Epochen.

„Wir wollten ein großes Soundspektrum reinbringen, dabei aber auf keinen Fall in Richtung Elektro-Swing abdriften“, betont Kamien, der einerseits das Banjo spielt – „ein Rhythmus-Instrument, das man mit den 20er-Jahren konnotiert“. Und andererseits erhebt der in der Schweiz geborene und in Freiburg aufgewachsene Musiker, der auch ein Vierteljahrhundert in Wien lebte, seine Stimme: In den Songs „Tschuldigensemal“ und „Lange Beene“ berlinert er, so gut es halt geht. „Da mogle ich mich ein bisschen durch“, gesteht Kamien.