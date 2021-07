Mörbisch, St. Margarethen vor dem Start: Von New York bis nach China

In Niederösterreich wird schon gespielt. Auch der Kultursommer in Wien hat begonnen; das Festival ImPulsTanz bringt ab 15. Juli Wien wieder in Bewegung. Zuvor jedoch startet das Burgenland in die neue Sommersaison. Wobei vor allem die Tanker in Mörbisch und St. Margarethen zum Auslaufen bereit sind. Die eine Reise geht nach New York, die andere führt das Publikum nach China. Pannonische Festspiele also in Top-Qualität und mit hohem Schaufaktor.

Den Auftakt machen am 8. Juli die Seefestspiele Mörbisch, die noch unter der Verantwortung von Peter Edelmann, aber bereits unter der Generalintendanz von Alfons Haider Leonard Bernsteins „West Side Story“ sicher opulent auf die Seebühne bringen. Ein Musical? Eine Oper? „Ein Meisterwerk“, sagt Alfons Haider im KURIER-Gespräch. „Das Musical ist eine Tochter der Operette und mit der Oper eng verwandt. Wir wollen dieses Stück einfach präsentieren, auch um jüngeres Publikum nach Mörbisch zu bringen. Es gibt keine bessere ,Romeo und Julia’-Adaption, als diesen Meilenstein der Musikgeschichte.“