Mobile "Drive-in-Tour" im Autokinoformat für Österreichs Künstler

Unter diesem Label haben sich Musiker, Kabarettisten, Veranstalter und auch Eventtechniker zusammengeschlossen, um das Beste aus der aktuellen Lage ihrer Branche zu machen. Rund 900 Menschen sollen im Rahmen der Drive-in-Tour wieder ihren Beruf ausüben können, wobei zu den Unterstützern so prominente Namen wie Thomas Stipsits, Die Comedy Hirten, Folkshilfe, Lisa Pac oder Andy Lee Lang gehören.

Ziel ist, in jedem Bundesland einen dreitägigen Tourstopp einzulegen, wobei der Auftakt in Graz bereits fixiert ist. Von 2. bis 4. Juli wird man hier rund 1.000 Fahrzeugen respektive deren Insassen ein buntes Programm aus Kabarett am Donnerstag, Volksmusik und Schlager am Freitag sowie Austropop am Samstag bieten. Das große Finale der Tour ist dann für Wien vorgesehen, wo man von 27. bis 29. August spielt.