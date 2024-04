Mo Harawe mit "Village Next to Paradise" bei Filmfestival Cannes

Für den Wahlwiener Mo Harawe geht es heuer nach Cannes: Der in Somalia geborene Regisseur ist mit seinem Spielfilmdebüt "The Village Next to Paradise" in der Reihe "Un certain regard" des prestigeträchtigen Filmfestivals an der Côte d'Azur vertreten, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde. Die 77. Filmfestspiele von Cannes findet von 14. bis 25. Mai statt.

Mo Harawe ist ein somalisch-österreichischer Drehbuchautor und Regisseur, der in Mogadischu geboren wurde. Er studierte Visuelle Kommunikation und Film. "The Village next to Paradise" ist sein Spielfilmdebüt, nach seinen gefeierten Kurzfilmen „Life on the Horn“ (2020), der eine lobende Erwähnung beim Locarno International Film Festival erhielt, und „Will My Parents Come to See Me“ (2022), der für den Europäischen Filmpreis nominiert war, den Grand Prix in Clermont-Ferrand sowie die deutsche LOLA und den österreichischen Filmpreis für den besten Kurzfilm 2023 gewann.

Zerbrechliche Familie

Darum geht es in dem Film: In einem abgelegenen Dorf in Somalia kämpft Mamargade, ein alleinerziehender Vater, mit den Herausforderungen des täglichen Lebens. Seine Schwester Araweelo sucht nach ihrer Scheidung bei ihm ein neues Zuhause. Cigaal, sein Sohn, wird in den Turbulenzen dieser zerbrechlichen Familie manchmal übersehen. Trotz unterschiedlicher Ziele in einer komplexen Welt findet die Familie durch Liebe, Vertrauen und Zuversicht ihren eigenen Weg.

Beteiligt an der Produktion sind FreibeuterFilm, Kazak Productions, NiKo Film und Maanmaal ACC.