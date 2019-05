Filmfestival: Cannes ist tot. Lang lebe Cannes

Einer der besten Nachrichten, die Thierry Frémaux in dieser Hinsicht für sein heuriges Programm verkünden konnte, lautete: Der neue Film von Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood“, wurde doch noch rechtzeitig fertig und läuft im Wettbewerb. Was für ein Glück. Das US-Branchenblatt Variety hatte dem Festival indirekt gedroht, es könne quasi einpacken, wenn es ihm nicht gelänge, den neuen Tarantino an die Côte d'Azur zu holen.

Tarantino unterhält seit Beginn seiner Karriere ein enges Verhältnis zu Cannes und gewann vor 25 Jahren für sein bahnbrechendes „Pulp Fiction“ die Goldene Palme. Nun bringt er mit seiner Late-Sixties-Charles-Manson-Story „Once Upon a Time in Hollywood“ nicht nur einen (hoffentlich) hochkarätigen Film mit nach Frankreich, sondern auch Großkaliber wie Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino und Margot Robbie auf den roten Teppich.

Allein mit diesem Staraufgebot kann Frémaux den in letzter Zeit gern erhobenen Vorwurf entschärfen, sein Festival habe an Glamour eingebüßt und an Event-Größe verloren. Tatsächlich gab es weniger Präsenz von US-Studio-Produktionen an der Cote d’Azur, die sich ihre Filme lieber für Premieren zeitnah zur Oscar-Preisverleihung aufheben wollen .

Doch nun haben sich nicht nur Elton John (für seinen Biopic-Film „Rocketman“) und Diego Maradona als Star einer Doku angekündigt, sondern auch Sylvester Stallone, der für „Rambo“-Rummel sorgen soll. Stallone bringt Schnipsel aus seinem neuen „Rambo V – Last Blood“ an die Croisette und zeigt sie im Zuge eines Special-Screenings. Danach kommt die restaurierte Fassung von „Rambo – First Blood“ (1982) zur Aufführung.