Mit Jonas Kaufmann am Würstelstand

Und so hört und sieht man Jonas Kaufmann in Begleitung von Barbara Rett im Konzerthaus, beim Riesenrad im Prater, in der Heurigengegend Grinzing, am Würstelstand oder auch auf dem Wiener Zentralfriedhof, naturgemäß auch stets ein Ständchen auf den Lippen.

Der gebürtige Münchner Kaufmann über seine Beziehung zu Wien und seine Intentionen: „Die Liebe und der Stolz der Wienerinnen und Wiener zur Kultur ist das, was die Donaumetropole so einzigartig macht. Als ich die Stadt zum ersten Mal im Alter von rund 14 Jahren besuchte, zog sie mich sogleich in ihren Bann. Deshalb ist es mir eine große Freude, das einzigartige Wien mit seinen unsterblichen Melodien aus Operette und Wienerlied hochleben zu lassen.“