Mit höheren Preisen gegen die Krise

Wenn die Verkaufszahlen zurückgehen, werden die Preise erhöht. Was wie ein wirtschaftliches Todesurteil klingt, könnte ein Rettungsanker für die Fotobranche sein. Die Verkaufszahlen der klassischen Digicams, auch bekannt als Point-and-Shoots oder kompakte Digitalkameras, gehen seit Jahren zurück.

Schuld daran sind nicht bloß die Smartphones, deren immer besser werdende Kameras die „Immer-dabei-Digicam" dezimieren, sondern, dass der Markt in den westlichen Ländern seit Jahren gesättigt ist. In vielen Haushalten tummelt sich nicht nur eine Digitalkamera, sondern oft zusätzlich eine oder sogar mehrere ältere Modelle, die ungebraucht in Laden oder Kästen Staub ansetzen. Wie bringt man also diese Mehrfach-Digicam-Besitzer dazu, noch eine Kamera zu kaufen?

„Alles kein Problem", könnte man glauben, wenn man die Jubelmeldungen über die stetig steigenden Verkaufszahlen für System- und Spiegelreflexkameras der Hersteller hört. Gerade bei den Systemkameras liest man oft von Steigerung von bis zu 15 Prozent – das klingt zwar viel, aber da die Geräteklasse noch recht neu ist, schlagen schon verhältnismäßig kleine Stückzahlerhöhungen auf der Absatzskala deutlich aus. Sieht man sich die Prognosen für 2012 an, machen Digicams Stückzahlenmäßig noch immer an die 80 Prozent der totalen Kamera-Verkäufe aus und damit rund die Hälfte der Einnahmen der Kamera-Hersteller. Sollte dieser Geschäftsbereich wegbrechen, sieht es nicht gut aus für Nikon, Canon und Co.

Premium als Lösung

Die Lösung: Premium. Eine 300 Euro teure Digicam kann nicht genug und selbst wenn sie günstiger wäre, braucht man sie nicht weil „man eh das Smartphone zum fotografieren hat". Eine Systemkamera und DSLR ist aber wiederum zu groß für jetzige Digicam-Besitzer oder die Möglichkeit das Objektiv zu wechseln wird einfach nicht benötigt. Premium-Digicams sollen diese Lücke schließen.

Die Geräteklasse ist nicht neu, war aber bisher nicht unbedingt Massenmarkt-tauglich. So macht Canons G-Serie seit Jahren gute Bilder, sieht aber selbst nicht gut aus. Und andere frühe Modelle, die 2008 und 2009 aufkamen, waren in ihrer Funktionalität eingeschränkt und teuer. So kostet die 2009 erschienene Leica X1 (12MP, Festbrennweite) neu immer noch über 1400 Euro.