Mit dem musikalischen Adventkalender durch die Vorweihnachtszeit

Die 15. Ausgabe des Festivals wurde am 1. Dezember mit einem Konzert von Julia Lachersdorfer im Porgy & Bess mit viel Wohlklang und Trost spendenden Worten eröffnet. Wie es bei einem Adventkalender üblich ist, wird jeden Tag ein Türchen geöffnet. Dahinter steckt in diesem Fall aber keine Schokolade, sondern ein musikalischer Beitrag: Das restliche Programm führt einen nicht nur durch diverse Genres, sondern auch durch die 23 Wiener Bezirke. Ottakring ist zum Beispiel, richtig!, am 16. Dezember an der Reihe. An diesem Tag wird das legendäre Weinhaus Sittl von Die Goas bespielt. Dabei handelt es sich um das Nebenprojekt von Hans-Peter Falkner und Markus Binder, die man besser als Attwenger kennt. Die beiden liefern punkige Volksmusik, freche Gstanzln – und vielleicht auch ein Weihnachtslied.

