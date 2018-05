Minus 40 Grad: Doku-Reise an "Russlands wildes Meer"

Die größte Herausforderung war die Logistik. Schließlich gibt es keine Straßen; das notwendige Film-Equipment, das durchaus 40 bis 50 Kilo pro Person wiegen könne, musste per Flugzeug, Hubschrauber, Schiff oder Allwegpanzer transportiert werden.

Da war man auf die Hilfsbereitschaft jener Menschen angewiesen, die in der dünn besiedelten Gegend leben. Auch sie kommen in Hafners Film vor: „In Österreich schauen die Leute viel mehr auf sich allein. Aber in Sibirien ist das Klima extrem, da müssen sich die Menschen gegenseitig helfen. Es ist vom Gefühl her so wie bei uns in den 60er-Jahren. Das Zusammenleben funktioniert dort auf einer Ebene, wo nicht alles mit Geld geht.“