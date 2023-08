Minimalist mit Ausdruckskraft: US-Maler Brice Marden (84) ist tot

Marden in den USA und Europa

In den 1980er Jahren - anderswo florierte die neo-expressive Malerei - wendete sich Marden dann fernöstlichen kalligraphie-techniken zu und erfand seine Bildsprache noch einmal neu. In den USA für seine Innovaktionskraft gefeiert, blieb er in Europa doch im Schatten diverser Neo-Expressiver Tendenzen. In österreichischen Sammlungen ist sein Werk - neben dem Bild im mumok - in der Albertina mit einigen Arbeiten auf Papier vertreten. Stark präsent ist er in der Schweiz, wo er u. a. Glasfenster für das Münster in Basel gestaltete. Über eine Schenkung des Unternehmers Hubert Looser fand das Werk auch permanenten Eingang ins Kunsthaus Zürich. Werke aus dessen Sammlung wurden in Österreich im Bank Austria Kunstforum (2012) sowie in der Schau "Abstract Painting Now" in der Kunsthalle Krems (2017) gezeigt.