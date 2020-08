Mike Shinoda von Linkin Park: Auf den Spuren von Tschaikowsky

„Angefangen hat das mit dem Song ,Open Door’, den ich in einer Zeit geschrieben hatte, wo ich noch gar nicht auf Twitch gestreamt habe“, erzählt er. „Ich habe dafür auf anderen Kanälen ein paar Gesangsbeiträge von den Fans gesucht, dachte ich könnte so vielleicht eine Gesangsstimme entdecken. Auf diesen Aufruf hin habe ich so viele gute Einsendungen bekommen, dass ich sechs von ihnen in den Song eingebaut habe. Dann kam die Quarantäne, und ich habe etwas gesucht, um diese Art zu arbeiten und diesen Sinn für Gemeinschaft weiterzutreiben.“